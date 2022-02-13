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مصر.. ناشط في المجتمع المدني موقوف احتياطيا منذ عام 2018 يعلن إضرابه عن الطعام (صورة)

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مصر.. ناشط في المجتمع المدني موقوف احتياطيا منذ عام 2018 يعلن إضرابه عن الطعام (صورة)
Gettyimages.ru
القضاء في مصر
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بدأ ناشط في المجتمع المدني المصري يعنى بالدفاع عن الحقوق الشخصية إضرابا عن الطعام احتجاجا على توقيفه الاحتياطي منذ أكثر من 3 سنوات، وفق ما أعلنت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

والطبيب وليد شوقي البالغ من العمر35 عاما هو أحد مؤسسي حركة "6 أبريل" التي عبأت في العام 2011 ملايين المصريين إبان الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.

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وكان شوقي قد أودع الحبس الاحتياطي في 14 أكتوبر 2018 للاشتباه بـ"انتمائه إلى منظمة إرهابية".

وبعد 22 شهرا على توقيفه احتياطيا على الرغم من عدم قانونية تخطي مدة هذا الإجراء السنتين، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله، لكن على الرغم من ذلك لا يزال ملاحقا قضائيا.

وأوقف وليد شوقي في قضية أخرى قالت منظمات غير حكومية إنه تدبيرلتمديد التوقيفات الاحتياطية إلى ما لا نهاية.

وشوقي بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "كان في الحبس وقت التظاهرات المتهم بالمشاركة فيها".

وأفادت الجمعية الحقوقية بأن زوجة شوقي أبلغت الأحد أحد محاميه بأن زوجها بدأ إضرابا عن الطعام.

وبحسب منظمات غير حكومية، يوجد في مصر أكثر من 60 ألف سجين رأي، وترى الولايات المتحدة أن الدولة تنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات، وجمدت بناء على ذلك 10% من مساعداتها.

المصدر: أ ف ب

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