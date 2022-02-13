رغد صدام حسين تستذكر جريمة ملجأ العامرية - فيديو

نشرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تسجيلا صوتيا في الذكرى الـ31 لجريمة ملجأ العامرية التي راح ضحيتها 400 مدني بينهم نساء وأطفال بقصف أمريكي.

وقالت في مقطع صوتي على "تويتر": "في فجر 13 من مارس 1991، (اليوم الأسود) هكذا سماه العراقيون، أغارت طائراتهم التي كانت تحمل الموت، طائرات ديمقراطية القتل التي قصفت الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال حتى انصهرت وذابت أجسادهم الطاهرة، ولم نستطع الوصول إلى جثث البعض فقد اختفت تماما خصوصا جثث الأطفال".

وأضافت: "لقد تم قصف (ملجأ العامرية) بطائرات (أف 117) وكانت أول تجربة لذلك السلاح على الملجأ، وراح ضحية ذلك القصف حوالي 500 شهيد".

وتابعت: "أعلن الأردن حينها الحداد لـ3 أيام، وطلب من إسبانيا تحقيقا دوليا".

وأوضحت أن "العراقيين سيظلون متذكرين لهذا اليوم الذي يؤكد خزي ديمقراطيتهم.. سنرفض كعراقيين أي مظهر من مظاهر الاحتفال بهذا اليوم.. سنجعله يوما لاستذكار جرائمهم.. رحم الله شهدائنا وأسكنهم فسيح جناته.. حفظ الله العراق من شر الأشرار".

كلمة السيدة رغد صدام حسين بمناسبة الذكرى السنوية الـ 31 لجريمة قصف #ملجأ_العامرية في #بغداد#رغد_صدام_حسينpic.twitter.com/esRnARbOmj — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) February 13, 2022



وبررت قوات التحالف المهاجمة قصف الملجأ، بأنه "كان يستهدف مراكز قيادية عراقية، لكن أثبتت الأحداث أن تدمير الملجأ كان متعمدا خاصة وأن الطائرات الأمريكية ظلت تحوم فوقه لمدة يومين".

ويقع الملجأ في حي العامرية ببغداد وسط البيوت السكنية، ومجهز للتحصن ضد الضربات الكتلوية أي الضربات بالأسلحة غير التقليدية الكيماوية أو الجرثومية، ومحكم ضد الإشعاع الذري والنووي والتلوث الجوي بهذه الإشعاعات.

ويتسع الملجأ لألف وخمسمئة شخص، يمكن أن يلجؤوا له لأيام، فهو مجهز بالماء والغذاء والكهرباء والهواء النقي، ويتألف من 3 طوابق، مساحة الطابق 500 متر مربع، وسمك جداره يزيد على متر ونصف المتر.

وفي يوم الحادث المأساوي وتحديدا عند الساعة 4:30 فجرا قصفت طائرة أمريكية الملجأ، ونفذت القنبلة الثانية للطابق الأرضي حيث اللاجئون، وكان الانفجار وكان الحريق، وأغلقت الأبواب، فلا يدخل منجد ولا يخرج طالب نجاة، حيث صممت جدران الملجأ لتعزل من هم بالداخل من أي انفجار، ولكنها حبستهم في داخل الملجأ ليلقوا حتفهم بالموت حرقا.

ولقي 408 أشخاص حتفهم بينهم 261 امرأة، و52 رضيعا، كان أصغرهم طفل عمره 7 أيام، لم يتم إيجاد أي أثر له إضافة إلى 26 مواطنا عربيا.

المصدر: "تويتر"