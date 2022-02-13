الكويت.. ضبط 22 كغ من الماريجوانا قادمة من إحدى الدول الآسيوية (صور)

أفادت وسائل إعلام كويتية مساء يوم الأحد بأن الجمارك ضبطت 22 كغ من الماريجوانا قادمة من إحدى الدول الآسيوية.

وقال مصدر لصحيفة "الأنباء" الكويتية إن رجال الجمارك في مطار الـ T4 ضبطوا صباح الأحد وافدا هنديا وبحوزته 22 كغ من مخدر الماريجوانا.

وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة أن إحدى مفتشات مطار T4 اشتبهت بأحد الركاب القادمين، وعند عملية تفتيش الأمتعة تم ضبط 22 كغ تقريبا من مادة الماريجوانا مخبأة بداخل طرد يحتوي على أمتعة شخصية.

وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

هذا، ووجه مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبد العزيز الفهد الشكر لمنتسبي الجمارك ودعاهم إلى بذل المزيد من التفاني واليقظة للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان البلاد.

المصدر: صحيفة "الأنباء" الكويتية