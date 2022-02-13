العراق.. متظاهر يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة (فيديو)

تظاهر العشرات من الخريجين العاطلين عن العمل في محافظة المثنى جنوبي العراق، اليوم الأحد، للمطالبة بالحصول على وظائف حكومية.

وظهر أحد منسقي التظاهرة وهو يتحدث عن ضرورة وجود فرص لعمل للخريجين وقال: "ليس مهما أن يقتل متظاهر أو اثنين، الأهم أن يتوظف البقية".

وصب المتظاهر مادة البنزين على جسده في محاولة لإضرام النار فيه، لكن المتظاهرين قيدوه ومنعوه من ذلك.

وتعتبر محافظة المثنى جنوبي العراق، أعلى المحافظات العراقية بنسبة الفقر، حيث تبلغ 52% وفقا لإحصاءات حكومية.

المصدر: RT