إصابة عدد من أهالي الشيخ جراح بالقدس جراء هجمات المستوطنين

أصيب عدد من أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس بحروق في منطقة الوجه والرقبة وحالات اختناق خلال تواجدهم أمام منازلهم جراء اعتداء عشرات المستوطنين عليهم في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن المستوطنين الذين اقتحموا الحي تجمعوا بالقرب من منزل عائلة سالم وبالقرب من مدخل الحي الغربي، ثم هاجموا المواطنين بغاز الفلفل والحجارة من مسافة قريبة، وخلال ذلك قامت القوات الإسرائيلية بإلقاء القنابل الصوتية لتفريق الأهالي، في حين لم تلاحق المستوطنين.

وأصيب الأهالي بحروق في منطقة الوجه والرقبة، وحالات اختناق بعد رشهم بغاز الفلفل من مسافة قريبة، ونقل أحد المواطنين للعلاج، فيما قدمت الاسعافات الأولية لآخرين.

كما لاحق المستوطنون الأطفال خلال تواجدهم أمام منازلهم محاولين رشهم بغاز الفلفل، وفق الوكالة.

ويسود التوتر حتى هذه اللحظة حي الشيخ جراح.

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية المنتشرة على مداخل الحي وفي أزقته الشبان وحررت هوياتهم وأخضعتهم للتفتيش، وتحاول منع التواجد في الجزء الغربي للحي.

المصدر: وكالة "معا"