 
مباشر

شاهد.. الديهي يكشف حقيقة فيديو يشتم فيه الإعلامي عمرو أديب

أخبار العالم العربي

شاهد.. الديهي يكشف حقيقة فيديو يشتم فيه الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي المصري نشأت الديهي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdpa

استنكر الإعلامي المصري نشأت الديهي تداول فيديو مفبرك له وهو يشتم الإعلامي عمرو أديب.

وأوضح الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "TeN" أن صديقا أرسل إليه الفيديو، وعندما شاهد محتواه وجد نفسه واقفا في استديو البرنامج ويشتم الإعلامي عمرو أديب.

وقال الديهى: "أنا اتخضيت لأن الشتيمة قذرة جدا، واستحالة أعمل كده مع أي زميل حتى لو كان بيننا انتقاد واختلاف يكون باحترام".

وأوضح أن حقيقة الفيديو كان يشتم فيه الهارب محمد علي، ولكنه تم فبركته بإزالة اسم محمد علي وكتابة اسم عمرو أديب.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا