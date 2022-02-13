مصر تسجل 2145 إصابة و59 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 59 وفاة و2145 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات في مصر بفيروس كورونا حتى السبت، بلغ 452821 منها 385390 حالة تم شفاؤها، و23292 حالة وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 385390 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 2145 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 59 حالة وفاة pic.twitter.com/8VtAj6zmu3 — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) February 12, 2022

المصدر: RT