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مصر تسجل 2145 إصابة و59 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 2145 إصابة و59 وفاة جديدة بكورونا
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 59 وفاة و2145 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات في مصر بفيروس كورونا حتى السبت، بلغ 452821 منها 385390 حالة تم شفاؤها، و23292 حالة وفاة.

المصدر: RT

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