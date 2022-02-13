نائب مصري يعلق على دور قد تلعبه دولة عربية لحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا

قال النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري، إن ملف سد النهضة الإثيوبي "سيحل عاجلا أم آجلا".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن "دولة جيبوتي مهمة بالنسبة لمصر لأنها تعتبر المدخل الجنوبي لباب المندب وهي مدخل مهم لشرق إفريقيا ولديها علاقات جيدة مع الدول المجاورة مثل إثيوبيا وإريتريا والصومال كما تعتبر البوابة لكل وارادات وصادرات إثيوبيا".

وشدد على أن "التعاون مع جيبوتي استراتيجي، كما أن جيبوتي ركيزة أساسية في الأمن خصوصا مع ما يحدث في اليمن والصومال والقرن الإفريقي، وهو ما جعل عدد من الدول تنشئ قواعد عسكرية لها في جيبوتي.

وأوضح أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري يزور جيبوتي في مايو 2021 ليؤكد أهمية جيبوتي لمصر، منوها بأن جيبوتي يمكن أن تلعب دورا مهما بالنسبة لسد النهضة لاسيما وأن لديها علاقات مع إثيوبيا"، وأن جيبوتي "تستمع إلى الجانبين وتحاول التوفيق بينهما، وهو ما يمكن أن يساعد في تحقيق التوافق بين البلدين".

المصدر: "المصري اليوم"