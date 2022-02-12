مراسل RT: إصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية دهس بالشيخ جراح في القدس (فيديو)

قالت مراسلة RT في القدس فجر الأحد إن مستوطنا أصيب بجراح خطيرة في عملية دهس بالشيخ جراح في القدس.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن سيارة يقودها فلسطيني دهست مستوطنا وأصابته بجراح خطيرة في حي الشيخ جراح، وانسحبت من المكان.

وأضافت أن قوات الشرطة دفعت بتعزيزات للحي، مشيرة إلى أن قوة كبيرة من الشرطة هاجمت حي الشيخ جراح، تزامنا مع مهاجمة أهالي الحي من قبل المستوطنين.

إلى ذلك، ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن عشرات المستوطنين اعتدوا في ساعة متأخرة من مساء السبت على أهالي حي الشيخ جراح في القدس، خلال تواجدهم وجلوسهم أمام منازلهم.

وتجمع المستوطنون الذين اقتحموا الحي بالقرب من منزل عائلة سالم وبالقرب من مدخل الحي الغربي، ثم هاجموا المواطنين بغاز الفلفل والحجارة، وخلال ذلك قامت القوات الإسرائيلية بإلقاء القنابل الصوتية لتفريق الأهالي، في حين لم تلاحق المستوطنين.

وأصيب البعض بحروق في منطقة الوجه والرقبة، وحالات اختناق بعد رشهم بغاز الفلفل من مسافة قريبة، وقد تم نقل أحد الشبان للعلاج وتقديم الإسعافات الأولية لآخرين.

كما لاحق المستوطنون الأطفال خلال تواجدهم أمام منازلهم محاولين رشهم بغاز الفلفل.

وجاء التصعيد الأخير بعد إعلان رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيفتتح له مكتبا برلمانيا في أحد البيوت التي استولى عليها المستوطنون في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

المصدر: RT + وسائل إعلام