خمس هزات أرضية ضربت مصر منذ مطلع العام

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له عدة هزات أرضية بمختلف محافظات البلاد، منذ مطلع العام الجاري.

وذكر موقع "صدى البلد" أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت يوم الثلاثاء 11 يناير هزة أرضية بقوة 6.6 على مقياس ريختر في منطقة شرق المتوسط على بعد 415 كم عن دمياط فى تمام الساعة الثالثة و7 دقايق.

وأوضح جاد القاضي رئيس المعهد أن الزلزال كان بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، وعمق 60 كم حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وضرب زلزال قوي مدينة بني سويف يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية، على بعد 56 كم شمال شرق مدينة بنى سويف.

كما أعلن المعهد تسجيل يوم السبت 12 فبراير 2022 هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر قرب سواحل مدينة شرم الشيخفي تمام الساعة الـ6 صباحا.

المصدر: "موقع "صدى البلد" المصري