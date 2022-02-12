الأردن.. العثور على جثتي مهربين على الحدود مع سوريا

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية العثور على جثتي مهربين عقب إحباط محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات من سوريا أمس الجمعة.

وأشار المصدر إلى أنه "تم تكثيف عمليات البحث والتفتيش على طول الواجهة الحدودية وخلف الساتر الحدودي، حيث عثر على جثتين لمهربين وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة"، مضيفا أنه "تم نقل الجثتين وتسليمهما إلى الجهات المختصة".

يذكر أن القوات الأمنية الأردنية أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات على واجهة حدود المنطقة العسكرية الشرقية، حيث ضبطت مؤخرا 9343 مليون حبة "كبتاغون"، و38900 حبة "ترامادول"، و7096 "كف حشيش"، و199 طلقة (BKC)، و63 طلقة كلاشنكوف، ورشاشين.

المصدر: RT