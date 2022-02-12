البرهان: عندما يحصل توافق وطني أو انتخابات سأكون أنا والمؤسسة العسكرية خارج السياسة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أنه سيكون والمؤسسة العسكرية خارج السياسة عندما "يحصل توافق وطني أو انتخابات".

وقال في تصريح عبر برنامج "حوار البناء الوطني": "لا أريد أن أحكم السودان، ولا أريد للمؤسسة العسكرية أن تحكم البلاد أيضا.. الوفاق السياسي أقرب وأسهل من الانتخابات".

وأضاف: "الوثيقة الدستورية وقعت بين طرفين واقصت أطراف أخرى وهذا أمر معيب".

وتابع: "لا مكان لحزب (المؤتمر الوطني الحاكم سابقا) في هذه المرحلة.. يجب أن تشترك كل القوى السياسية في المرحلة الانتقالية ما عدا (المؤتمر الوطني)".

وشدد على أن "اجراءات الـ25 من أكتوبر الماضي كانت ضرورية بسبب ضرورات أمنية داخلية وخارجية، وأن من يتحدث عن انقلاب على الشرعية هؤلاء هم من فقدوا السلطة.. إذا حصل توافق اليوم سنسلم السلطة".

وأختتم البرهان بالقول: "نحن نحزن كثيرا لسقوط ضحايا وشهداء وجرحى".

المصدر: RT