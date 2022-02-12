التحالف العربي يعلن شن غارات جوية دقيقة على أهداف للحوثيين في صنعاء
Globallookpress
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية شن غارات جوية على أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال التحالف في بيان له إنه ينفذ "ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء".
وأضاف أن "محاولات المليشيا استهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي".
المصدر: "واس"
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