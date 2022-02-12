قناة سعودية: المملكة بدأت صناعة السيارات الكهربائية

أعلن محمد الخريف عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية أن المملكة بدأت في صناعة السيارات الكهربائية.

وأوضح الخريف لقناة "الإخبارية"، أن "القدرة الهائلة من ناحية الإمكانات المالية بالإضافة إلى طاقتنا في الموارد البشرية من الممكن أن نبني عليها قاعدة صناعية قوية جدا، ننطلق منها، والآن بدأنا الآن في صناعة السيارات كمدخل لأنها جاذبة للصناعات الأخرى، وبالذات صناعة السيارات الكهربائية".

وتابع: "ربط صناعة التعدين في السعودية مع صناعة السيارات الكهربائية، مثل المعادن والألمومنيوم، الليثيوم وغيرها، سيكون لها مكان في العالم في الصناعة السعودية".

فيديو | عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية: المملكة بدأت العمل في صناعة السيارات الكهربائية#برنامج_120#الإخباريةpic.twitter.com/S7YyhP4Sc5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 12, 2022

كما أشار الخريف إلى أن المملكة تصدر إلى 176 دولة، مشيرا إلى أن المنتجات الأعلى تصديرا هي البتروكيماوية والغذائية.

وأضاف بهذا الشأن: "المنتجات السعودية لها تواجد وموثوقية في الأسواق العالمية، بينما من ضمن الدول التي تصدر المملكة لها هي مجموعة العشرين، فيما يأتي على رأس القائمة الصناعات البتروكيماوية في دول مختلفة مثل الصين والهند وأوروبا، وبعدها الصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية".

المصدر: "الإخبارية" السعودية