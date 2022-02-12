مصر تصدر حكما رادعا بحق شخص بتهمة ابتزاز فتاتين وتهديدهما بنشر صورهما عبر "واتس آب"

قضت جنايات المنيا في مصر بمعاقبة المتهم "ط. م." بالسجن المشدد 15 عاما بعد ابتزاز فتاتين بنشر صور خاصة لهما عبر تطبيق "واتس آب" وطلبه مبالغ مالية.

وكان المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة تهديد المجني عليهما كتابة عبر تطبيق "واتس آب" باستخدام هاتفه المحمول، وذلك بنشر صور خاصة بها وبشقيقتها.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بقيام شخص يدعي "ط. م." يبلغ من العمر 32 عام، مقيم بمحافظة المنيا، بتهديد المجنى عليهما "ع. م. أ." (33 عام) دون عمل، وشقيقتها "أ. م. أ" (18 عام) طالبة من الجيزة، بالتواصل معهما كتابة عبر تطبيق "واتس آب" وتم إرسال رسائل تتضمن تهديدا بعدد من الصور الشخصية الخاصة بالمجني عليها الأولى وطلب منها إرسال مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور وتهديدها وترهيبها واعتدائه على حرمة حياتها الخاصة.

وعقب التحريات تبين أن المتهم قام بنقل صور المجني عليهما عن طريق أجهزة الاتصالات (هاتفه المحمول) وهي عبارة عن عدة صور خاصة بالضحية، واستعمالها دون رضائهما بأن أرسل لها تلك الصور على تطبيق "واتس آب".

وأكدت تحريات رئيس فرع مباحث التليفونات والبريد بمنطقة شمال الصعيد أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها وشقيقتها بإساءة استخدام وسائل الاتصال من خلال هاتفه وعدة هواتف أخرى من أجل الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق نظير عدم نشر تلك الصور.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري