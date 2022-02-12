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وزير الخارجية الإماراتي يزور الجناح السوري في "إكسبو دبي 2020"

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الإماراتي يزور الجناح السوري في
Globallookpress
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
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زار وزير الخارجية والتعاون الدولي لدى دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الجناح السوري في معرض "إكسبو دبي 2020".

وقام وزير الخارجية الإماراتي بجولة في أقسام الجناح المتنوعة اطلع فيها على المعروضات التي يضمها الجناح ومنها نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت، وعرض مرئي وسمعي لمقطوعة "أغنية إلى نيكال" التي تعتبر أقدم تدوين موسيقي في التاريخ.

وتوقف آل نهيان عند عدد من اللوحات الخشبية التي أرسلها السوريون من أنحاء العالم لتكون رسالتهم إلى العالم في "إكسبو دبي 2020"، مبديا إعجابه بهذه المشاركة المتميزة.

وزير الخارجية الإماراتي يزور الجناح السوري في

المصدر: الوطن أون لاين

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