السعودية تهيب بمواطنيها بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن

أهابت السفارة السعودية لدى أوكرانيا، اليوم السبت، بجميع المواطنين، بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن.

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وقالت السفارة عبر بيان في "تويتر": تهيب سفارة المملكة لدى أوكرانيا بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن".

وأضافت: "على جميع المواطنين المتواجدين في أوكرانيا سرعة التواصل مع السفارة على الأرقام التالية لتسهيل مغادرتهم"، مع إضافة أرقام خاصة بالسفارة.

تهيب سفارة المملكة لدى اوكرانيا بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى اوكرانيا في الوقت الراهن، وعلى جميع المواطنين المتواجدين في اوكرانيا سرعة التواصل مع السفارة على الارقام التالية لتسهيل مغادرتهم فوراً:

00380739090123

00380445205170 — KSA Embassy Ukraine (@ksaembassyua) February 12, 2022

ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه عدد من الدول خطوات في سبيل إجلاء بعض دبلوماسييها وعوائلهم من أوكرانيا وحذرت مواطنيها من السفر إليها، على خلفية المزاعم الغربية المتواصلة عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد.

من جانبها، أكدت روسيا التي نفت مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، خفض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا تحسبا لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف أو دول أخرى.

المصدر: RT