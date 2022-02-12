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السعودية تسجل تراجعا كبيرا بإصابات كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تسجل تراجعا كبيرا بإصابات كورونا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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سجلت السعودية، اليوم السبت، تراجعا كبيرا في إصابات كورونا اليومية، بعد أن سجلت أمس الجمعة 2523 إصابة.

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وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصبح إجمالي الإصابات 726251 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 2983 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في البلاد 688519 شخصا.

وأفادت الوزارة بتسجيل حالتي وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 8971 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 1020 حالة.

المصدر: RT

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