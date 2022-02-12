الحوثيون: الإمارات مسؤولة عن "إخفاء آلاف الأسرى" في جبهات المحافظات الجنوبية والساحل

اتهم رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لدى جماعة "أنصار الله" الحوثية، عبد القادر المرتضى، الإمارات، بأنها "المسؤولة عن إخفاء آلاف الأسرى في جبهات المحافظات الجنوبية والساحل".

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وفي تصريحات لقناة "المسيرة"، قال عبد القادر المرتضى: "هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع الطرف الآخر عبر الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى صفقة أكبر من الصفقات السابقة"، لافتا إلى أن "آخر لقاء مع الأمم المتحدة كان قبل ثلاثة أسابيع، وأنه تم نقاش إبرام صفقة لتبادل آلاف الأسرى من الطرفين".

وأضاف المرتضى: "نطالب الأمم المتحدة بإحضار الطرف الإماراتي إلى المفاوضات كمطلب أساسي في أي جولة مقبلة"، مشيرا إلى أن "الإمارات مسؤولة عن إخفاء آلاف الأسرى في جبهات المحافظات الجنوبية والساحل".

وأكمل: "هناك عشرات الصفقات التي تم التوافق عليها محليا لا تزال معلقة من قبل النظام السعودي وهي جريمة بحق أسرى الطرفين".

المصدر: "المسيرة"