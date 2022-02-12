مصر.. بعد مفاوضات ماراثونية عمال الغزل والنسيج يوقفون الإضراب

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، فض إضراب 1245 عاملا بالشركة العربية للغزل والنسيج، وهي إحدى الشركات المساهمة بالاسكندرية.

وتوقف الإضراب بعد مفاوضات ماراثونية استمرت قرابة أسبوع بمقر الشركة بين اللجنة النقابية للعمال وإدارة الشركة، وتمت إعادة فتح الشركة مرة أخرى، وعودة العمال لعملهم.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن "وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة تأكيد انتهاء المفاوضات التي طالب العمال خلالها بزيادة أجورهم وتطبيق قرار المجلس الأعلى للأجور، والذي يقضي بأن يكون الحد الأدنى 2400، وكانت الشركة طلبت إعفاءها من هذا القرار نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، حيث يصل إجمالي الأجور الشهرية حوالي 3 ملايين و144 ألف جنيه".

وتم التوصل إلى منح العاملين بعض المزايا النقدية، منها على سبيل المثال زيادة حافز انتظام الحضور بمبلغ 100 جنيه لتصبح 200 جنيه، وبدل الوجبة الغذائية لتصبح 300 جنيه وزيادة مكافأة الإنتاج لتصبح 200 جنيه.

كما تم الاتفاق على أن يبدأ العمل فورا بجميع الأقسام لتعويض فترة التوقف للحفاظ على مقدرات الشركة، وبالفعل عادت عجلة الإنتاج للدوران من جديد بجميع أقسام وعنابر الإنتاج بالشركة.

ناصر حاتم

المصدر: RT