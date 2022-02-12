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الدوحة تنشر فيديو لمشروع قطري في سوريا

أخبار العالم العربي

الدوحة تنشر فيديو لمشروع قطري في سوريا
twitter @Qcharity_Tur
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على حسابها الشخصي بـ"تويتر"، نشرت لولوة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مقطع فيديو يظهر مشروعا لبلادها بسوريا دخل عامه الثالث لدعم زراعة القمح.

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وعلقت لولوة الخاطر على مقطع الفيديو بالقول: "مشروع رائد لـ"قطر الخيرية" في عامه الـ3، يمثل دورة كاملة مستدامة يفيد منها الأشقاء السوريون من شراء البذور إلى خبز وتوزيع الخبز"، مضيفة: 

1- زراعة أرض سورية.

2- إيجاد مصدر دخل للمزارعين.

3- شراء المحاصيل منهم بدل شرائها من أسواق وشركات عالمية.

4-  وأخيرا توزيع ما تم شراؤه على المحتاجين منهم".

في حين كانت منظمة "قطر الخيرية" قد نشرت مقطع فيديو حول المشروع معلقة: "بدأت قطر الخيرية بزراعة محطتين لإكثار أصناف بذور القمح في ريف حلب شمال غرب سوريا، وذلك كنشاط ضمن مشروع دعم سلسلة القيمة لمحصول القمح للسنة الثانية على التوالي، حيث يأتي هذا المشروع بالشراكة مع صندوق التمويل الإنساني الخاص بسوري".

ولم يحدد الجانب القطري بالضبط المكان والأرض التي أنشأ مشروعه عليها، وهل تقع داخل أو خارج سيطرة الحكومة السورية.

المصدر: RT

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