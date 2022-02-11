العراق.. شرطة بابل تبحث سبل التعامل مع الطائرات المسيّرة

عقدت قيادة شرطة محافظة بابل اجتماعا تخصصيا لتعزيز إجراءات التعامل مع الطائرات المسيّرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المتعاملين بها.

وقالت القيادة في بيان لها، إن "قائد شرطة محافظة بابل اللواء خالد تركي جهاد الشمري ترأس اجتماعا أمنيا تخصصي لبحث تعزيز إجراءات معالجة الطائرات المسيرة (الدرون)، واتخاذ القرارات اللازمة بصددها، بحضور مدراء الدوائر الاستخبارية والمعلوماتية والحشد الشعبي ومدراء الأقسام المعنيين بالمحافظة".

وأضاف، أنه "صدر عن الاجتماع عدد من التوجيهات، منها تشكيل لجان أمنية مشتركة للعمل على متابعة حيازة أو امتلاك أو استخدام الطائرات المسيرة من الأشخاص أو المحال التجارية خلافا للضوابط، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كذلك استخدام أجهزة التشويش بمعالجة تلك الطائرات وتخصيص قوات أمنية مدربة على مستوى عال للتعامل معها".

وأشار البيان، إلى أن "المجتمعين دعوا المواطنين لعدم التداول بالطائرات المسيرة، وترك التصرفات الفردية من قبل البعض بإطلاق العيارات النارية تجاه تلك الطائرات عند مشاهدتها".

وشدد البيان على أنه "ستكون هناك إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين"، حاثا المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ الفوري عند مشاهدة تحليق أي طائرة مسيرة حفاظا على أمن واستقرار المحافظة.

المصدر: "السومرية نيوز"