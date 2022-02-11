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مسلحون يشتبه بانتمائهم للقاعدة يختطفون 6 موظفين أممين بأبين اليمنية

أخبار العالم العربي

مسلحون يشتبه بانتمائهم للقاعدة يختطفون 6 موظفين أممين بأبين اليمنية
AFP
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أفاد مراسلنا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بأن مسلحين مجهولين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة، اختطفوا يوم الجمعة 6 موظفين أممين في محافظة أبين.

وذكر مراسلنا أن الموظفين المختطفين هم بلغاري و5 يمنيين، ويعملون بمنظمة تابعة للأمم المتحدة.

وأفاد بأن المسلحين اعترضوا مركبات أممية بالقرب من مديرية مودية في محافظة أبين جنوب اليمن، واختطفوا من فيها.

المصدر: RT

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