مصر.. خروج عربة بقطار دمياط عن القضبان بمحطة طنطا للمرة الثانية في يوم واحد

أعلن مسؤول بالسكة الحديد في مصر خروج عربة القطار رقم 968 خط القاهرة دمياط عن مسارها خلال الدخول إلى محطة طنطا، وفقا لمقرر توقفه بالمحطة.

وقال المصدر لموقع "القاهرة 24" إنه خلال مرور القطار على التحويلات للوصول إلى محطة طنطا تمهيدا لتغيير اتجاه الجرار لاستئناف الرحلة إلى محطة القاهرة، تجاوزت عربات القطار التحويلة بأمان.

وخلال مرور العربة الأخيرة خرج البوجي الأمامي لعجلات العربة عن مساره أمام برج إشارات طنطا خلال مروره من على التحويلة.

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، وجار العمل على رفع بوجي عجلات العربة الأخيرة للعمل على استئناف الحركة داخل محطة طنطا.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر بالسكة الحديد خروج 3 عربات عن مسارها بقطار رقم 968 خط دمياط القاهرة خلال دخول القطار إلى حوش محطة طنطا، وفقا لمقرر توقفه بالمحطة.

وأوضح المصدر أنه في أثناء قدوم القطار من خط المنصورة متوجها لمحطة طنطا لتغيير اتجاه الجرار خرجت 3 عربات من القطار أمام برج إشارات طنطا خلال مروره على التحويلة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري