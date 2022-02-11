انتحار فلبينية بأسلاك جهاز طبي في مستشفى كويتي

تحقق النيابة العامة بالكويت في واقعة انتحار مواطنة فلبينية شنقا بأسلاك جهاز طبي في مستشفى حكومي.

وكانت المنتحرة ترقد بأحد الأجنحة للعلاج وعند تفقدها لم تكن في سريرها ولاحظ الطاقم الطبي أن أسلاك الأجهزة غير موجودة.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أنه عثر عليها داخل دورة المياه مشنوقة بأسلاك الأجهزة.

وطلبت النيابة من المباحث التحري عن الواقعة بعد رفع الجثة وإحالتها للطب الشرعي.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية