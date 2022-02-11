اغتصبها وذبحها.. الأمن المصري يكشف تفاصيل جريمة بشعة في البراجيل ضحيتها فتاة
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كشف الأمن المصري ملابسات العثور على جثة فتاة صغيرة مذبوحة داخل منزلها في منطقة الزرايب بالبراجيل دائرة شرطة أوسيم بالجيزة.
وتبين أن الفتاة تدعى أمل مصري وتبلغ من العمر15 عاما، وأصيبت بطعنة سلاح أبيض وذبحت بعد الاعتداء عليها.
وقالت تحريات المباحث إن وراء واقعة ذبح أمل هو نجل عمتها الذي اغتصبها قبل ذلك، ثم أنهى حياتها ذبحا وألقى جثتها عارية.
المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري
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