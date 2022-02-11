الأمم المتحدة: غوتيريش يراقب الوضع في ليبيا بعد تعيين رئيس وزراء جديد

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير أحيط علما بتعيين البرلمان الليبي رئيس وزراء جديد، ويتابع عن كثب الوضع في ليبيا.

وأصدر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة بيانا أكثر حيادية اليوم الجمعة قال فيه إن "الأمين العام للأمم المتحدة يتابع الوضع في ليبيا عن كثب".

وأضاف المتحدث أن "مستشارة الأمين العام الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز تتواصل مع الأطراف محاولة إبقاء العملية في مسارها الصحيح".

وأوضح دوجاريك في البيان أن غوتيريش "أحيط علما بتصويت مجلس النواب بمدينة طبرق في شرق ليبيا يوم الخميس على تعيين رئيس وزراء جديد".

وأشار إلى أن "الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى مواصلة الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى".

ولفت إلى أن الأمين العام "يذكر جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن للتأكيد على احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت".

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، سئل أمس الخميس خلال مؤتمره الصحفي اليومي عما إذا كانت المنظمة الدولية لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء فأجاب "نعم".

وصوت مجلس النواب الليبي أمس الخميس بالإجماع على تسمية فتحي باشاغا رئيسا للحكومة، ليحل محل عبد الحميد الدبيبة.

وقال المتحدث باسم البرلمان إن "مجلس النواب يصوت على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بإجماع السادة الحاضرين".

المصدر: أسوشيتد برس+ أ ف ب