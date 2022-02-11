السودان يتسلم أكثر من 700 ألف جرعة من لقاح "فايزر"
Ebrahim HAMID / AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdeo
تسلّم السودان دفعة جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا من الولايات المتحدة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصلت إلى الخرطوم صباح الجمعة.
وقال وزير الصحة المكلف بالحكومة السودانية هيثم محمد إبراهيم إن هذه الجرعات والتي تبلغ 774,540.
الخرطوم تتلقى 774 ألف جرعة لقاح فايزر من واشنطن https://t.co/zAvi5YNse9#سونا#السودانpic.twitter.com/lXsAUbO162— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) February 11, 2022
وتعد هذه اللقاحات من أكبر التبرعات الممنوحة للسودان من دولة واحدة، حيث أشارت لوسي تاملن القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم إلى التزام بلادها بالشراء والتبرع بـ1,1 مليار لقاح لأكثر من 110 دولة حول العالم بينها السودان.
المصدر: وكالة "سونا" السودانية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.