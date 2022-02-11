 
مباشر

السودان يتسلم أكثر من 700 ألف جرعة من لقاح "فايزر"

أخبار العالم العربي

السودان يتسلم أكثر من 700 ألف جرعة من لقاح
Ebrahim HAMID / AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdeo

تسلّم السودان دفعة جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا من الولايات المتحدة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصلت إلى الخرطوم صباح الجمعة.

وقال وزير الصحة المكلف بالحكومة السودانية هيثم محمد إبراهيم إن هذه الجرعات والتي تبلغ 774,540.

وتعد هذه اللقاحات من أكبر التبرعات الممنوحة للسودان من دولة واحدة، حيث أشارت لوسي تاملن القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم إلى التزام بلادها بالشراء والتبرع بـ1,1 مليار لقاح لأكثر من 110 دولة حول العالم بينها السودان.

المصدر: وكالة "سونا" السودانية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا