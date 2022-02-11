السودان يتسلم أكثر من 700 ألف جرعة من لقاح "فايزر"

تسلّم السودان دفعة جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا من الولايات المتحدة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصلت إلى الخرطوم صباح الجمعة.

وقال وزير الصحة المكلف بالحكومة السودانية هيثم محمد إبراهيم إن هذه الجرعات والتي تبلغ 774,540.

وتعد هذه اللقاحات من أكبر التبرعات الممنوحة للسودان من دولة واحدة، حيث أشارت لوسي تاملن القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم إلى التزام بلادها بالشراء والتبرع بـ1,1 مليار لقاح لأكثر من 110 دولة حول العالم بينها السودان.

المصدر: وكالة "سونا" السودانية