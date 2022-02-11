الصفدي يؤكد لنظيرته الألمانية ضرورة حل الدولتين

أكّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية تقوّض حل الدولتين، وأن بلاده لا تقبل بـ"القفز فوق القضية الفلسطينية".

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك: "نتفق وألمانيا على ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي للوصول إلى السلام على أساس حل الدولتين".

وأشار إلى وجود نقاش معمّق بشأن القضية الفلسطينية، والأردن وألمانيا متفقان على حل الدولتين، مبينا أن "الإجراءات الأحادية تقوّض حل الدولتين ولا نقبل بالقفز فوق القضية الفلسطينية".

وتابع الصفدي: "ألمانيا لها دور رئيسي بالدعم المستمر للأونروا وهي ثالث أكبر المانحين".

ولفت إلى "القلق من تراجع الاهتمام الدولي في قضية اللاجئين.. وهي مسؤولية دولية وليست على الدول المستضيفة فقط"، مشيرا إلى ضرورة "العمل على إيجاد حل سياسي لإنهاء ما سببته الأزمة السورية من كارثة ولإيجاد الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

من جهتها، قالت بيربوك، إن "الأردن يعاني أكثر من أي دولة أخرى من الأزمات في المنطقة"، لكنها أكدت أن "المملكة الأردنية عنصر أساسي للاستقرار في المنطقة وشريك استراتيجي لألمانيا".

ولفتت الوزيرة إلى أن "الأزمة السورية تحدّ واضح للأردن".

وأضافت: "الطريق طويل ووعر للوصول إلى السلام في المنطقة وكل خطوة مهما كانت صغيرة مهمة للوصول للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين"، وفق بيربوك.

المصدر: "عمون"