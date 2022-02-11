أ ف ب: تظاهرة في السويداء بسوريا للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية

ذكر نشطاء سوريون أن المئات من أبناء مدينة السويداء جنوب سوريا تجمعوا للمطالبة بـ"الديمقراطية وتحسين الأوضاع المعيشية".

واحتشد المتظاهرون لليوم السادس، بعدما شطبت الحكومة عن طريق الخطأ 600 ألف أسرة مسجلة في برنامج الدعم الحكومي لأسعار الخبز والمحروقات.

ويقول أحد المشاركين في التظاهرة: "انطلقنا لنوحد السوريين وليس لنفرق بينهم، نريد دولة مدنية عادلة ديمقراطية".

ويضيف آخر: "غلاء فاحش لا قدرة لنا على العيش، ولا نحصل على حقوقنا لا غاز ولا مازوت... نريد أن نعيش في وطن يصون كرامتنا وحقوقنا".

وشطبت السلطات السورية مطلع فبراير الجاري شرائح من السوريين كانوا يستفيدون من دعم أسعار الأغذية والوقود، مما أثار الاستياء والغضب العام.

المصدر: "أ ف ب"