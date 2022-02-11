المغرب.. اعتقال شخصين بمراكش باعا قطعا أثرية ومجوهرات مزورة بمبالغ ضخمة

اعتقلت السلطات المغربية شخصين بمدينة مراكش استوليا على 48 مليون سنتيم مقابل قطع أثرية ومجوهرات مزورة.

وأحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش المغربية على النيابة العامة المختصة صباح الجمعة، شخصين يبلغان من العمر 25 و41 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في النصب والاحتيال المقرون بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما على إيهام سيدة برغبتهما في بيع مقتنيات أثرية وهمية بحوزتهما، مكونة من قطع نقدية وقناع أثري من معدن الذهب ومخطوطات جلدية تاريخية.

وذكر موقع موقع "Rue 20" المغربي أنهما عمدا إلى استدراجها إلى منطقة قروية بضواحي مراكش قبل أن يسلباها تحت التهديد بالسلاح الأبيض مبلغ هذه الصفقة الوهمية الذي كان محددا في 48 مليون سنتيم.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلهما عن حجز القطع النقدية والقناع والكتاب الجلدي المستعملين في تنفيذ عملية النصب والاحتيال.

وتم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي