الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين خلال توجههم للصلاة في الأقصى

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، فلسطينيين خلال توجههم للصلاة في المسجد الأقصى.

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ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية، عن شهود عيان، أن "شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى والقدس القديمة، أوقفت الشبان والفتية خلال توافدهم إلى الأقصى لأداء صلاة الظهر، وحررت هوياتهم، ومنعت أهالي الضفة الغربية الدخول الى المسجد بحجة التواجد غير القانوني في القدس".

كما قامت القوات باعتقال شابين بالقرب من باب القطانين أحد أبواب الاقصى، فيما اعتقلت شابا من ساحاته في ساعات الصباح الأولى.

المصدر: "معا"