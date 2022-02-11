مسؤول تركي: يحق لأردوغان الترشح لولاية جديدة

أكد مسؤول تركي، أنه يحق للرئيس رجب طيب أردوغان أن يترشح لولاية رئاسية جديدة.

وقال حياتي يازيجي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي: "يحق للرئيس رجب طيب أردوغان الترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المزمع عقدها في يونيو 2023، مشيرا إلى أنه "وفق النظام الجديد يحق للرئيس تولي فترتين رئاسيتين مدة كل فترة منهما 5 سنوات. وإذا ما قرر البرلمان في الفترة الأخيرة تجديد الانتخابات يحق له الترشح لفترة أخيرة".

وأوضح في حديث لوكالة "الأناضول"، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 أبريل عام 2017 أقر تعديلات مهمة أبرزها التحول إلى النظام الرئاسي، وأعاد توضيح كافة القواعد المتعلقة بالترشح للانتخابات وفترات كل ولاية رئاسية.

واعتبر يازيجي أن النقاش الدائر حاليا حول أحقية أردوغان في الترشح لولاية جديدة هو "جدل مفتعل" ولا يصح لأي شخص على دراية بالدستور والقوانين المعنية أن يشترك في جدل كهذا.

وقال: "إن المادة 101 من الدستور التركي بينت الأحكام المتعلقة بالترشح للرئاسة، وإجراء الانتخابات، وفترة كل ولاية رئاسية، وأن القوانين المنظمة للانتخابات والترشح بموجب الدستور توضح أن الفترة الرئاسية تبدأ بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق النظام الدستوري الجديد".

وأكد يازيجي عدم جواز الحديث عن نتائج وتعليقات خاصة بمواد دستورية تم إلغاؤها في ظل وجود نظام جديد تم إقراره من قبل الشعب التركي باستفتاء عام 2017.

المصدر: الأناضول