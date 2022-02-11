الكويت تدرس فتح الزيارات العائلية والسياحية في مارس المقبل

تدرس الكويت، إمكانية فتح الزيارات العائلية والسياحية في مارس المقبل بعد توقف دام أكثر من عام ونصف العام.

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وقالت مصادر أمنية لصحيفة "القبس" إن قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، ينتظر تقريرا من وزارة الصحة حول استقرار الوضع الصحي الخاص بوباء كورونا في البلاد، من أجل اتخاذ القرار، لا سيما في ظل انخفاض أعداد الإصابات وأعداد دخول العناية المركزة والأجنحة في الفترة الأخيرة وتجاوز ذروة موجة "أوميكرون" في البلاد.

وأوضحت، أنه رغم قرار مجلس الوزراء الخاص بفتح جميع أنواع التأشيرات للوافدين، فإن الزيارات العائلية والسياحية لا تزال موقوفة، وأن قرار مجلس الوزراء جرى تطبيقه على تأشيرات العمل والزيارات التجارية وسمات الالتحاق بعائل فقط.

وأضافت: "إن فتح الزيارات العائلية والسياحية للأبناء والأزواج سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية على مختلف المستويات، فضلا عن أنه يأتي من منطلق إنساني مراعاة لظروف لم شمل بعض العائلات المقيمة في البلاد".

المصدر: "القبس"