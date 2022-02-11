وزيرة خارجية ألمانيا: الأردن شريك رئيسي ولن نتخلى عن دعمه

قالت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيريوك، إن الأردن يتحمل شدة وطأة الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط "كما لا تتحملها أي دولة أخرى".

وذكرت في رسالة نشرتها الخارجية الألمانية قبيل وصول بيريوك إلى عمان، أن "الأردن شريك رئيسي لألمانيا، ليس فقط لأنه وسيط دبلوماسي ذكي وعامل استقرار، ولكـن أيضا لأن الأردن الآمن والمزدهر هو الوحيد القادر على تقديم الآفاق لشعبه".

وأضاف: "باعتبارها ثاني أكبر مانح للمساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي، تدعم ألمانيا هذا ولن تتخلى عن الأردن في هذه المهمة في المستقبل"، مؤكدة أن الأردن "أصبح ملاذا لملايين الأشخاص في العقود الأخيرة".



ورحبت السفارة الألمانية في عمان، بزيارة الوزيرة، حيث كتبت عبر منشور على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها: "‏يتطلع فريق السفارة إلى الترحيب بوزيرتنا الجديدة للخارجية الاتحادية بيريوك ‎في زيارتها الأولى إلى الأردن، حيث ستلتقي بوزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وستزور مخيما للاجئين الفلسطينيين تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) وبدعم مالي من ألمانيا".

المصدر: "عمون"