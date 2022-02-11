سانا: "قسد" تنقل عشرات الأطفال إلى أحد معسكراتها في منبج

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن، "قوات سوريا الديمقراطية" نقلت عشرات الأطفال من مدينة الطبقة غرب الرقة إلى معسكر تدريب تابع لها في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

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ونقلت "سانا" عن مصادر محلية أن "ميليشيا "قسد" قامت بتجميع 45 طفلا تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما في معسكر "جزيرة عايد" الذي أطلقت عليه الميليشيا اسم "معسكر الأمة الديمقراطية" في الطبقة ثم نقلتهم باتجاه معسكر السد في مدينة منبج شرق حلب عبر دفعات لعدم إثارة الشكوك".

وأوضحت المصادر، أن "الأطفال يخضعون لدورة مغلقة يتلقون فيها تدريبات عسكرية مدتها 9 أشهر وتم منحهم أسماء وبيانات شخصية مزورة تحسبا لعمليات تفتيش دولية تخص تجنيد الأطفال".

وأضافت إن "معسكر جزيرة عايد شهد في وقت سابق تجمعا لعشرات الأشخاص بغية السؤال عن أطفالهم بعد انتشار أخبار وجودهم في المعسكر قبل أن يقوم مسلحون من الميليشيا بفض التجمع وطرد المشاركين فيه باعتبار المعسكر منطقة عسكرية لا تسمح للمدنيين بالتجمع فيها".

المصدر: "سانا"