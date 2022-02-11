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الكويت.. تشيع مهيب للعالم الفلكي صالح العجيري (صور)

أخبار العالم العربي

الكويت.. تشيع مهيب للعالم الفلكي صالح العجيري (صور)
المصدر: وكالات
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شيعت الكويت، اليوم الجمعة، العالم الفلكي الكبير صالح العجيري، إلى مثواه الأخير وسط حضور كبير من المشيعين والمودعين.

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وتقدم المشيعين، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ ناصر المحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.

الكويت.. تشيع مهيب للعالم الفلكي صالح العجيري (صور)
المصدر: القبس

وقدم الغانم، تعازيه لأمير البلاد وولي العهد ورئيس الوزراء والشعب الكويتي وأهل المغفور له صالح العجيري.

الكويت.. تشيع مهيب للعالم الفلكي صالح العجيري (صور)
المصدر: القبس

وقال في تصريح للصحفيين: "إن العجيري قدم الكثير ويعرفه الكبير قبل الصغير، وهو قامه وطنية، ورحيله فراغ لا يمكن ملؤه لكن هو درب جميعنا سائرون فيه".

الكويت.. تشيع مهيب للعالم الفلكي صالح العجيري (صور)
المصدر: القبس

بدوره، قال الشيخ ناصر المحمد، إن "الكويت ودعت فقيدا عزيزا عليها، بذل وأعطى الكثير لها من العلم، حيث اعتمد علمه وحديثه وتقويمه".

من جانبه، قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، إن "الكويت كلها تأثرت برحيل العم صالح العجيري، الذي احتضن ثرى الكويت جثمانه اليوم".

المصدر: القبس

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