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الشيخ حمد بن جاسم يروي ما جرى حين سأل مادلين أولبرايت: "شو إلي خلا وزنك يزيد بهذه الطريقة؟"

أخبار العالم العربي

الشيخ حمد بن جاسم يروي ما جرى حين سأل مادلين أولبرايت:
AFP
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روى الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق ملابسات حديث دار بينه ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، كان أدى إلى توتر علاقاتهما بعد أن سألها عن وزنها الزائد.

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وقال المسؤول القطري الرفيع السابق في مقابلة مع صحيفة القبس الكويتية، في معرض سرده لصلب الحدث: "أنا شفتها قلت لها أنت، وهي فعلا كان زايد وزنها، أنت زايد وزنك زيادة شو إلي خلا وزنك يزيد بهذه الطريقة؟ فهي هنا زعلت وأخذت الموضوع بشكل جدي وبعدين كانت العلاقة متوترة فترة لأنها قالت إني أنا أحرجتها أمام الناس".

وفي وصفه لعلاقته بأولبرايت في مدخل روايته للقصة، قال الشيخ حمد بن جاسم: "علاقتي مع أولبرايت علاقة قوية لكن أنا يمكن الثقافة عندي أنه المرأة الأمريكية أو الأوروبية ما تقول لها أن وزنك زائد، لازم تقول لها أنت نحفتي شو مسوية".

وأوضح رئيس الوزراء القطري الأسبق كيف تم تفادي تطور المشكلة بعد ذلك بقوله: "أنا ماكنت يعني يمكن خلاف ثقافي أو ثقافات في طريقة طرح الموضوع وبعدين تدخل مارتن إندك عشان يهدي الأمور ويحل الموضوع. كان صديق لي وكان هو مساعد الوزيرة".

المصدر:سي إن إن

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