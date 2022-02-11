الكشف عن أطول مدة صيام خلال رمضان المقبل في مصر

أعدت الهيئة المصرية العامة للمساحة إمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا لمدينة القاهرة، وأظهرت أن أطول أيام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام سيكون 1 مايو.

وبحسب الإمساكية فإن غرة شهر رمضان 1443 يوم السبت 2 أبريل، حيث يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022، وهو يوم الرؤية.

وذكرت أن السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان، وستكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة. أما أطول ساعات الصيام فستكون الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان وتصل مدة ساعات الصوم إلى 15 ساعة و15 دقائق.

المصدر: "اليوم السابع"