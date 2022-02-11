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الكشف عن أطول مدة صيام خلال رمضان المقبل في مصر

مجتمع

الكشف عن أطول مدة صيام خلال رمضان المقبل في مصر
AP
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أعدت الهيئة المصرية العامة للمساحة إمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا لمدينة القاهرة، وأظهرت أن أطول أيام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام سيكون 1 مايو.

وبحسب الإمساكية فإن غرة شهر رمضان 1443 يوم السبت 2 أبريل، حيث يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022، وهو يوم الرؤية.

وذكرت أن السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان، وستكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة. أما أطول ساعات الصيام فستكون الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان وتصل مدة ساعات الصوم إلى 15 ساعة و15 دقائق.

المصدر: "اليوم السابع"

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