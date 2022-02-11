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تقرير: تعيين غير مسبوق لمسؤول رفيع بالجيش الإسرائيلي في دولة عربية

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تقرير: تعيين غير مسبوق لمسؤول رفيع بالجيش الإسرائيلي في دولة عربية
Legion-Media
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تم الإعلان في وقت متأخر من مساء الخميس، عن تعيين تاريخي غير مسبوق على مستوى دولة اسرائيل، لمسؤول رفيع في الجيش في منصب رسمي في البحرين، على ما كشف الموقع الإخباري 13.

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وتابع الموقع الإسرائيلي أن ضابطا بحريا سيتوجه إلى البحرين في الأسابيع القادمة.

وتم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس للدولة الخليجية الأسبوع الماضي. وبهذه الخطوة يصبح هذا الضابط أول ضابط اسرائيلي يعين بشكل ثابت في دولة عربية، خاصة دولة تقع بجوار إيران.

ويتوقع مسؤولون أن يأخذ هذا التعاون الاستثنائي بين إسرائيل ودول الخليج زخما جديدا في المستقبل القريب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش يدرس باستمرار فرص تعميق التعاون العسكري مع دول المنطقة. وقبل هذا، لم يتم الاتفاق على وضع ضابط في الجيش الإسرائيلي في دولة أخرى".

المصدر: i24News

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