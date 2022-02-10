"سبوتنيك": مصادر تنفي وقوع اشتباكات بين أنصار الدبيبة وباشاغا في طرابلس

نفت مصادر ليبية وقوع أي اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس، بعد أنباء تحدثت عن مواجهات مسلحة بين أنصار عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا سعد بن شرادة عدم وقوع أي اشتباكات في العاصمة الليبية.

وقال إن "الدوريات الأمنية منتشرة بالشوارع ولم تحدث أي اشتباكات خلال الساعات الماضية".

وأشار عضو الهيئة التأسيسية لكتابة مشروع الدستور سالم كشلاف، إلى أن "الأوضاع الأمنية مستقرة في طرابلس ولم تحدث أي اشتباكات".

وتداولت بعض المواقع معلومات حول اندلاع اشتباكات مسلحة بين أنصار رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا المعين من قبل مجلس النواب، وأنصار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية حول الأنباء المتداولة.

المصدر: "سبوتنيك"