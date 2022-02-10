مصر... مصدر أمني ينفي تعرض السجناء للتعذيب والإهمال الطبي

نفى مصدر أمني مصري ما ورد على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان من ادعاءات بتعرض السجناء للتعذيب والإهمال الطبي وتسجيل وفيات في السجون المصرية.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما عن الصحة.

وصرح بأن ذلك يأتي ضمن محاولات جماعة الإخوان للترويج للشائعات وإثارة البلبلة.

وأشار إلى استمرار الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية