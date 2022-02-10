الداعية الإسلامي عبد الله رشدي يرد على ابنة سيد القمني (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الشيخ عبد الله رشدي إن المؤمن بالله يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مضيفا أن المؤمن بشيء يعني أنه مقتنع به ومذعن له وخاضع له.

وأضاف عبد الله رشدي عبر "فيسبوك" تحت عنوان: مصير سيد القمني من الكنترول: "هو دا فلسفة الإيمان بالله فنحن مؤمنون بما ورد في سورة البقرة: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ".

وتابع قائلا: "الكلام دا بمناسبة إيه، في عركة دائرة اليومين دول حول سيد القمني، وأنا أتفهم إن حد لا مؤمن غير ديني يعني يدافع عن سيد القمني على اعتبار أنهما على نفس الخط، لكن ما لا أفهمه ولا أعقله إن واحد مؤمن بالله ورسوله يترحم على سيد القمني، هنا يبقى فيه خلل في المنطق، دا إنسان كان بيطعن في الله وسوله".

وأردف عبد الله رشدي قائلا: "سمعت مقاطع كثيرة لسيد القمني، كان بيطعن في القرآن وبيستهزأ بالقرآن والرسول وعلى الدين، ونفسي عفت عن نشر مثل هذه المقاطع، فما يقوله كله هراء".

وأشار عبد الله رشدي إلى أنه لا يستطيع أن يقول إن سيد القمني في الجنة أو في النار، لأنه ممكن يكون في لحظة الوفاة أو الموت نطق الشهادتين واستغفر الله وتاب الله عليه وقبل توبته لكن يكون تاب.

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وأفاد عبد الله رشدي "الناس اللي بتحكم على سيد القمني إنه رايح الجنة أو النار العبارة دي غلط، ومن يقول إن سيد القمني رايح الجنة غلط، لا تقول دا، أخرك تقول فلان دا ظاهر الحال أنه مؤمن أو إن فلان هذا غير مؤمن فقط".

وكانت ابنة سيد القمني هاجمت عبد الله رشدي بعد هجومه على والدها بعد وفاته، حيث علقت سلوى سيد القمني، ابنة المفكر الراحل سيد القمني، على تصريحاته بأنه اشترى دنيته وباع أخرته، حيث قالت: "سيد القمني اشترى الناس كلها واشترى بلده.. أنتو اللي بعتوها وبتاجروا بالدين".

وتابعت: "سيد القمني عاش عمره بضمير وذمة وكعبه أشرف وأعلى منكم أنت والحويني وكل اللي بيتجاروا بالدين".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري