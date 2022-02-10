المركز الروسي للمصالحة: إصابة عسكري سوري بنيران قناصة في ريف حلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن إصابة عسكري سوري واحد بجروح جراء نيران القناصة في ريف حلب.

وأشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري أوليغ جورافلوف إلى أنه "بنتيجة قصف الإرهابيين من منطقة بيترون على مواقع القوات الحكومية بالقرب من بلدة بقدينة أصيب عسكري سوري واحد بجروح".

وأضاف أنه تم رصد عملية قصف واحدة في منطقة وقف التصعيد بإدلب من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية بريف حلب.

المصدر: تاس