الداخلية السودانية تنفي ما يتردد عن الوزير السابق عز الدين الشيخ

نفت وكالة الأنباء السودانية ما يتردد من أنباء عن الوضع الصحي لوزير الداخلية السابق الفريق أول عز الدين الشيخ، "وخضوعه للإقامة الجبرية".

ونقلت الوكالة عن الوزير أنه "يتمتع بكامل حريته وعافيته، ولا يعاني من أي مشاكل صحية مثل ما تردد عبر الوسائط".

كما نقلت عن "المكتب الصحفي للشرطة" أن الشيخ التقى رئيس هيئة التوجيه والخدمات في الشرطة الفريق حسين الجعلي، والناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد حسن التجاني، "في مقر إقامته بمنزله" وأضافت أنه وجه "تحية لجموع الشعب السوداني ومنسوبي الشرطة المنتشريين في كافة أرجاء البلاد".

وقالت الوكالة إن "ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الفترة الماضية معلومات بكثافة تفيد بتدهور الحالة الصحية للفريق أول عز الدين الشيخ ووضعه قيد الإقامة الجبرية".

وأضافت أنه طمأن "منسوبي الشرطة و المواطنين، قائلا إنه في كامل صحته ويتمتع بكامل حريته، وان كل ما أشيع عنه كذب".

وكانت وسائل إعلام سودانية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للوزير المحتجز منذ 25 أكتوبر الماضي".

يذكر أن الشيخ تسلم مهام وزارة الداخلية في فبراير عام 2021.

المصدر: وسائل إعلام سودانية