مصر.. لص يقفز من الطابق الثالث في مبنى المحكمة
Khaled DESOUKI / AFP
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حاول لص الهرب بالقفز من شرفة الطابق الثالث بمحكمة أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية على طريقة الرجل العنكبوت في الأفلام، إلا أن قوات الأمن نجحت في إحباط محاولته ومحاصرته والقبض عليه.
وكشفت التحريات الأولية أن متهما في قضية سرقة، قفز من نافذة غرفة التحقيق بالطابق الثالث بمحكمة أكتوبر، ولم يصب بأي كسور أو كدمات، بل وقف على قدميه واستمر في محاولة الهرب.
وأفادت التحريات بأن محاولة الهروب الفاشلة انتهت بالقبض على المتهم.
المصدر: "صدى البلد"
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