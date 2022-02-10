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مصر.. المشدد 15 عاما و7 سنوات لـ3 أدينوا بالانتماء لـ"داعش الجيزة"

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مصر.. المشدد 15 عاما و7 سنوات لـ3 أدينوا بالانتماء لـ
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مصر.. المشدد 15 عاما لمتهم و7 سنوات لاثنين آخرين بخلية "داعش الجيزة"
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قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمأمورية محاكم طرة في مصر بالحبس المشدد 15 عاما لأحد المدانين، والمشدد 7 سنوات لـ2 آخرين أدينوا جميعا بالانتماء لـ"داعش الجيزة الثانية".

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن أمر الإحالة كشف أنه في غضون الفترة من عام 2015 حتى 5 نوفمبر من عام 2016، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خلية بالجماعة المسماة داعش.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الثاني انضم لجماعة إرهابية بأن الضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمه بأغراضها.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية

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