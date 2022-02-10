موقع إخباري ليبي: وزيرة الخارجية تدرس تقديم استقالتها والدبيبة يرفض استقالة وزير الداخلية

أفاد موقع "218" الليبي بأن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش تعتزم تقديم استقالتها، فيما نفت الوزارة عزم الوزيرة على الاستقالة، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها.

وكادت المنقوش قبل أشهر أن تتسبب في فتح ملف "قضية لوكربي" عقب تصريحات لها مع "بي بي سي" التي قالت فيها إن الحكومة الليبية جاهزة للتعاون من الولايات المتحدة لتسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، المسؤول المخابراتي السابق، وهو ما أثار ضجة حينها في الأوساط الرسمية والشعبية.

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ودفع تصريح المنقوش المجلس الرئاسي إلى إيقافها عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق بالإضافة إلى منعها من السفر بسبب ما قال عنه الرئاسي وقتها "انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه"، مما يُشكل مخالفة للاتفاق السياسي.

وبسبب قرار الرئاسي اختفت المنقوش عن الساحة السياسية لفترة، قبل أن تعود لمباشرة مهامها الدولية والداخلية، دون بيان واضح من الرئاسي أو الحكومة عما أسفرت عنه الإجراءات المتخذة حيالها.

من جهة أخرى، قال المصدر نفسه إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة رفض استقالة وزير الداخلية خالد مازن الذي توقف عن ممارسة مهامه منذ أسبوع.

وأفاد المصدر بوجود الوزير مازن حاليا في منطقة جنزور، وتحديدا بمكان تواجد بعثة الأمم المتحدة بقرية النخيل.

جدير بالذكر أن مجلس النواب قد صوت يوم الخميس على تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلفا للدبيبة، فيما لم يصدر أي رد رسمي من الدبيبة حتى اللحظة.

المصدر: موقع "218" الليبي