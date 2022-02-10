استننفار في طرابلس.. قوة أمنية تطوق مبنى الحكومة لتأمين تسلم باشاغا مهامه (صور + فيديو)

أفادت مصادر متطابقة لـRT مساء الخميس بأن قوة أمنية انتشرت حول مبنى مجلس الوزراء الليبي في طرابلس لتأمين تسلم فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب مهام منصبه.

وأفاد مراسل RT بأن قوة أخرى توجهت لمطار معيتيقة لاستقبال رئيس الوزراء المكلف.

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وقال شهود عيان إن قوة كبيرة مدججة بالسلاح وسيارات مصفحة تقدر بأكثر من 300 تابعة للمنطقة الغربية تتجه إلى مطار معيتقة لاستقبال باشاغا والنواب العائدين من مدينة طبرق بعد نيل الثقة من البرلمان.

ويأتي هذا التحرك الأمني بعد ساعات على منح مجلس النواب الثقة لفتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة، تخلف الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

ولم يعرف بعد لأي جهة تتبع القوة الأمنية المذكورة، في وقت تشهد به العاصمة ترقبا لما ستؤول إليه الأمور، في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.

يذكر أن الدبيبة قد أعلن عن رفضه تسليم السلطة إلا لجسم سياسي منتخب، وذلك في كلمة متلفزة تم بثها قبل يومين.

#شاهد| الكتيبة 55 مشاة تنطلق من تمركزها بورشفانة متجهة إلى طرابلس للمشاركة في استقبال رئيس الحكومة فتحي باشاغا في مطار معيتيقة pic.twitter.com/ywxy4jMg8i — شبكة لام (@Laamnetwork) February 10, 2022

المصدر: RT - ناصر حاتم