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الصورة الأخيرة.. مصرع شابين فلسطينيين سقطا من ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب (صورة)

أخبار العالم العربي

الصورة الأخيرة.. مصرع شابين فلسطينيين سقطا من ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب (صورة)
Gettyimages.ru
تل أبيب
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لقي شابان فلسطينيان مصرعهما يوم الأربعاء إثر سقوطهما من الطابق 40 من مبنى سكني قيد الإنشاء في تل أبيب.

وسلطت وسائل الإعلام العبرية يوم الخميس الضوء على التقاط صورة لفلسطينيين اثنين وهما على ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية صورة للشابين وأكدت أن غازي أبو سبيتان وأحمد الصياد، نشرا صورة لهما وهما على ارتفاع 40 طابقا في مبنى بمدينة تل أبيب.

وأوضحت الصحيفة أن الصياد وسبيتان قد تم تصويرهما وهما يبتسمان للكاميرا في الدور الأربعين للمبنى، علما أنهما من سكان مدينة القدس الشرقية.

وكانت تلك الصورة الأخيرة لهما، حيث سقطا من سقالة على هذا الارتفاع الكبير ولقيا مصرعيهما.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية

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